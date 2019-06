Stiri pe aceeasi tema

- Momente teribile pentru un sofer roman de TIR din Italia. Barbatul s-a rasturnat cu camionul pe care il conducea, iar pompierii s-au chinuit trei ore pentru a-l scoate in viata dintre fiarele masinii.

- Un sofer roman de TIR a fost strivit in cabina si a durat trei ore pana cand a fost scos de acolo. Imagini cu pompierii italieni incercand sa il scoata ... The post Sofer roman de TIR strivit in cabina. Imagini cu pompierii italieni incercand sa il scoata viu dintre fiare appeared first on Renasterea…

- Un sofer roman de TIR, in varsta de 32 de ani, a primit interdictie pe viata in Franta, dar si doi ani de inchisoare, dupa ce a fost prins in flagrant de... The post Sofer roman de TIR, interdictie pe viata in Franta si inchisoare: „Patronul m-a obligat” appeared first on Renasterea banateana .

- In urma incidentul care a avut loc pe 14 mai conducerea Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Brasov a deschis o ancheta interna. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea ca un polițist s-a batut cu un sofer de autobuz in incinta RAT Brasov. Dupa o agresiune petrecuta in…

- Un cititor al Monitorului de Neamt si de Roman ne-a transmis pe adresa redactiei un film in care se vede cum un ciine este maltratat ingrozitor fiind tiriit dupa o masina cu numere de Neamt. Conform mesajului primit, filmarea ar fi fost facuta la Agapia iar cititorul ne roaga “insistent” sa-l facem…

- Sofer roman de camion, rupt de beat, a cazut din scaun, de la volan, pe o autostrada din Franta. Politistii erau de fata si nu le-a venit sa creada ... The post Sofer roman de camion, rupt de beat, a cazut din scaun, de la volan, pe o autostrada din Franta appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer roman de TIR, plecat la munca in Franta, a reusit sa socheze autoritatile! Acesta era mort de beat cand a cazut din scaunul de la volan, chiar pe o autostrada din Franta. Culmea, politistii erau de fata!

- Un sofer roman de TIR a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a rasturnat pe autostrada, in Italia. Camionul a distrus atat parapetele lateral, cat si pe cel de pe axul soselei. Accidentul s-a produs miercuri de dimineata, in jurul orei 7.00, pe soseaua de centura a orasului Torino, intre iesirile…