Stiri pe aceeasi tema

- Un politist local din Galati a ajuns la spital dupa ce a fost lovit intentionat cu masina de un barbat care a refuzat sa se legitimeze. Acesta a parasit locul accidentului, dar a fost identificat ulterior. Incidentul a avut loc marti, in zona Pietei Centrale din Galati, iar politistul ranit a fost transportat…

- Se fac cercetari dupa un incident grav ce a avut loc recent in Galați. Un polițist local a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un autoturism. Cazul a ajuns și in atenția procurorilor. Un politist local din Galati a fost ranit si a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit intentionat […] The post Incident…

- Un politist local din Galati a fost ranit si a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit intentionat cu masina de catre un barbat care a refuzat sa se legitimeze, iar apoi a parasit locul accidentului.

- Tragedia lovește din nou in Sibiu, unde un polițist, in varsta de 38 de ani, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier cumplit. Agentul, care dirija traficul pe drumul dintre Sibiu și Cisnadie, a fost lovit de o mașina in timpul serviciului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva…

- Intr-un incident șocant petrecut in Capitala, un polițist a fost victima unui șofer drogat și beat, care l-a lovit cu mașina in timp ce se afla intr-o misiune de serviciu. Evenimentul tragic a avut loc in timp ce agentul se afla in exercitarea atribuțiilor sale in zona de lux a orașului.

- Un acccident rutier șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, pe o strada din București. O șoferița a lovit cu mașina un polițist, in timp ce dirija traficul. La fața locului a ajuns de urgența un echipaj medical. Iata mai multe detalii despre accident.

- Scene de groaza in Constanta, la trecerea dintre ani. Chiar in momentul in care aveau loc focurile de artificii, un barbat de 41 de ani aflat pe mijlocul strazii a fost lovit de o mașina de poliție. Agentul aflat la volan nu l-a vazut din cauza fumului creat de petarde si a cetii dense.

- La data de 2 decembrie a.c., in jurul orei 04.05, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe D.N. 39, in statiunea Eforie, s a produs un accident rutier tamponare .Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 34…