- Alin Turlea, fostul soț al Andreei, tanara din Argeș ucisa prin injunghiere, și principalul suspect, a vorbit pentru prima oara despre cazul care a șocat Romania. Barbatul tocmai ce a fost eliberat din arest preventiv, spre furia rudelor tinerei.

- Alin Țurlea, principalul suspect in cazul morții Andreei, tanara gasita fara suflare in casa ei din Calinești, a facut ultima postare pe contul sau de Facebook in urma cu cateva saptamani. Prietenii barbatului au fost emoționați de imaginea urcata de acesta pe celebra rețea de socializare. Citește și:…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie in exclusivitate numele principalului suspect in cazul morții Andreei Țurlea, tanara mama ucisa cu mai multe lovituri de cuțit in Calinești, județul Argeș. Anchetatorii au gasit in locuința barbatului haine pline de sange, pe care apucase sa le spele…

- Noi detalii teribile ies la iveala in cazul crimei de la Calinești , in județul Argeș, unde o tanara in varsta de 30 de ani, mama a doi copii, a fost ucisa in casa cu mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect este fostul soț al fetei. El a fost reținut pentru 24 de ore. Trupul Andreei a fost…

- Crima din gelozie in judetul Arges. O tanara, mama a doi copii, a fost gasita moarta in propria casa. Femeia avea mai multe rani in zona abdomenului. Principalul suspect este sotul ei. Barbatul a fost retinut in aceasta dimineata de politisti.

- Doi frați din județul Argeș au ramas orfani de mama, dupa ce aceasta a fost injunghiata mortal. Crima infioratoare a fost descoperita de parinții tinerei, care au suferit un șoc in momentul in care i-au gasit trupul fara viața intr-o balta de sange. Victima se afla in proces de divorț și, recent, ea…

- Nepotul lui George Cosbuc fost vazut ultima data de catre familie miercuri, cand a plecat catre fabrica de prelucrare a lemnului din localitatea Coșbuc, unde trebuia sa ramana pana a doua zi, pentru a pazi fabrica. In toiul noptii, familia a primit un telefon straniu de la acesta in care a…

- Liviu Gavrilescu, fost consilier al prefectului, a fost ucis in propria casa. Surse din cadrul Politiei Maramures au declarat pentru ZiarMM faptul ca el ar fi avut o altercatie cu unul dintre fii sai, care suferea de anumite afectiuni psihice. Pe fondul scandalului, acesta din urma a devenit violent,…