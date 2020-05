Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti reteaua sociala Twitter ca "se amesteca" in alegerile prezidentiale din Statele Unite semnaland pentru prima data doua dintre mesajele sale pe platforma ca inselatoare, o amenintare pentru libertatea de exprimare, in opinia sa, noteaza AFP.Citește…

- Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat Reuters in Biroul Oval, ca Beijingul vrea ca el sa nu fie reales presedinte si ca are in vedere diferite variante referitor la consecintele pe care China le-ar putea suporta pentru felul in care a gestionat pandemia.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri agentiei Reuters ca nu crede sondajele de opinie care il coteaza ca favorit la alegerile prezidentiale din noiembrie pe fostul vicepresedinte Joe Biden. Intr-un interviu acordat in Biroul Oval de la Casa Alba, Trump a afirmat ca nu se asteapta…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus, relateaza AFP. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca il va primi, marti, pe guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, devenit una din figurile luptei impotriva coronavirusului in SUA, noteaza AFP. "Va fi in Biroul Oval marti dupa-amiaza", a declarat Donald Trump care…

- Donal Trump interzice intrarea in SUA a persoanelor care au calatorit in Europa, pe fondul pandemiei de COVID-19 Presedintele american Donald Trump a anuntat suspendarea pentru 30 de zile a intrarii in SUA a persoanelor care au calatorit recent in Europa, cu exceptia cetatenilor americani, o masura…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat luni ca mitingurile de campanie nu reprezinta o problema speciala in contextul epidemiei de coronavirus pentru care SUA - potrivit lui - sunt bine pregatite, informeaza AFP. 'Cred ca este foarte sigur', a declarat Trump, cand a fost intrebat in Biroul…