Zonele unde nu le place pisicilor să fie mângâiate niciodată. Mulți fac această greșeală: cum îți dai seama că nu le face plăcere La fel de variate sunt și gesturile pe care le prefera pisica atunci cand este mangaiata. Comportamentul corporal al unei pisici poate fi dificil de interpretat pentru unii dintre noi, relateaza Click! .Pisicilor nu le o place sa fie mangaiate pe burtaDe exemplu, unele pisici nu tolereaza sa fie mangaiate pe burta. Acest lucru se datoreaza faptului ca burtica este o zona vulnerabila, predilecta pradatorilor.Daca o pisica iți permite sa o mangai pe burta, este un semn ca are incredere in tine și se simte in siguranța in preajma ta.Spre deosebire de cainii care iși exprima fericirea prin mișcarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca și-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului SOS “Pentru a-l scoate din ghearele serviciilor”. Diana Șoșoaca, liderul partidului SOS Romania , a declanșat o mutare surprinzatoare in sfera politica, anunțand suspendarea din funcția de prim-vicepreședinte al organizației…

- Nu este recomandat sa gatești cu apa sfințita, deoarece este binecuvantata de preot și astfel capata puteri spirituale și vindecatoare. Din acest motiv, folosirea ei la gatit și alte treburi in bucatarie echivaleaza cu o profanare.Din același motiv nu trebuie aruncata la chiuveta sau la canalizare.…

- Instinctul de vanatorAceste animale sunt pradatori innascuți, și instinctul de vanatoare este adanc inradacinat in comportamentul lor. In salbaticie, ele ar urca in copaci pentru a vana prada sau pentru a scapa de amenințari. In mediul domestic, chiar daca nu mai sunt nevoite sa-și procure hrana prin…

- Instinctul de vanatorAceste animale sunt pradatori innascuți, și instinctul de vanatoare este adanc inradacinat in comportamentul lor. In salbaticie, ele ar urca in copaci pentru a vana prada sau pentru a scapa de amenințari. In mediul domestic, chiar daca nu mai sunt nevoite sa-și procure hrana prin…

- „Exista un mit raspandit conform caruia pisicile masculi sunt mai „prietenoase” decat femelele, ceea ce, daca este adevarat, ar fi probabil un motiv pentru care mai mulți oameni considera pisicile cu ghimbir „mai prietenoase”, dar realitatea este ca aceasta este inca o necunoscuta”, a explicat pentru…

- Agheasma Mare, adica apa sfințita la Boboteaza, este tamaduitoare. Este un dar divin pentru oameni! De aceea, ea se pastreaza nestricata vreme indelungata, ramane proaspata, curata și placuta la gust ca și cand atunci ar fi scoasa dintr-un izvor.Potrivit crestinortodox.ro, agheasma se folosește la botezul…

- Probabil nu de puține ori te-ai intrebat de ce adora pisicile sa stea in cutii de carton. Ei bine, ele tind sa fie ciudat de atrase de cutii, folosindu-le ca ascunzatori, locații strategice de atac pe furiș sau paturi improvizate. Bineințeles, asta nu se intampla doar in cazul celor domestice, ci și…

- Deși poate ca mulți dintre noi pot fi surprinși sa auda un astfel de lucru, se pare ca mai multe studii efectuate de-a lungul timpului au aratat faptul ca felinele noastre nu sunt doar simple animale de companie! Acestea ar avea abilitatea de a detecta unele boli de care sufera stapanii lor și chiar…