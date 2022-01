Stiri pe aceeasi tema

- Nord-vestul Statelor Unite a continuat sa fie lovittut luni de intemperii, cu aproape un metru de zapada cazuta in 24 de ore pe unele virfuri din California care inregistreaza cea mai inzapezita luna decembrie din istorie. Luni, 492 cm de zapada au cazut deja in zona centrala a lantului muntos Sierra…

- Care sunt zonele din Romania unde zapada are deja un metru. Iata unde te poți bucura de iarna. Weekndul este cea mai așteptata parte a saptamanii, astfel ca daca vrei sa te bucuri de zapada in aceste zile libere, trebuie sa știi unde sa o gasești. Sunt mai multe zone din țara acoperite de zapada, […]…

- In intervalul mentionat, temporar va ploua in vestul, sud-vestul, centrul si nordul tarii. Ploile vor fi moderate cantitativ in sud-vest, unde se vor acumula cantitati de apa de 15-20 de litri/metru patrat si izolat de 30 de litri/metru patrat.Potrivit meteorologilor, indeosebi in Transilvania, precum…

- Iarna da semne ca incepe sa se instaleze in Romania. In mai multe zone din țara deja a nins, iar stratul de zapada este considerabil. A nins in Romania. In unele zone, zapada este de peste 20 de centimetri De fapt, in unele zone au fost scoase deja utilajele de deszapezire. Cel puțin in Hunedoara, […]…

- In localitatile si statiunile aflate la mare altitudine din judetul Brasov este deja iarna. Pe retelele sociale au aparut imagini superbe, iar drumarii se afla la datorie pe sosele acoperite de zapada.

- VIDEO: A nins ca in povești la Poarta Raiului, in Munții Șureanu. Vine iarna: temperaturile se prabușesc in perioada urmatoare Schimbare radicala de vreme in Romania. Dupa zile cu peste 20 de grade Celsius, temperaturile scad drastic. Zapada incepe sa puna stapanire pe zona montana inalta. La Poarta…

- Muzeul Satului din Timișoara va gazdui in luna decembrie o serie de evenimente culturale și de divertisment pentru familie, cu tematica de iarna, timp de 20 zile. Activitațile se vor desfașura in aer liber, cu intrare gratuita, pe un teren care depașește 10 hectare, astfel incat pot fi respectate toate…

- Un strat subțire de zapada s-a așternut in zonele montane din sudul județului. Temperaturile au scazut mult, iar ploaia s-a transformat in zapada, in zonele montane. Asta face ca in stațiunile montane din Valea Jiului se se fi așternut un strat subțire de zapada. Peisajul de toamna se imbina…