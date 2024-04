Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II au depistat un tanar in varsta de 16 ani, pe care doi... The post Tanar ascuns printre saci cu pufuleți, descoperit la PTF Borș II appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Hunedoara au pus in executare joi 11 mandate de percheziție domiciliara, dintre care noua pe raza municipiului Deva, unu pe raza comunei Ribița și unu pe raza comunei Zam, la locuințele folosite de patru barbați cu varste…

- La data de 26 martie 2024, in jurul orei 18:30, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata, de un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se plimba pe un teren viran din zona „Gerom” (Petroșani), a vazut cadavrul unei femei neidentificate. „In urma efectuarii necropsiei cadavrului cu identitate…

- Rusia si-a consolidat fortele militare in nord-vestul si vestul tarii pentru a contracara ceea ce Moscova percepe drept o acumulare de forte in apropierea federatiei, relateaza Reuters, citand o declaratie a ministrului apararii, Serghei Soigu.

- Un cetatean austriac a fost prins de politistii aradeni in timp ce conducea posibil sub influenta drogurilor o masina neinmatriculata dar cu un numar fals. Sambata seara, in jurul orei 22.58, polițiștii Biroului Rutier au depistat barbatul de 44 de ani in timp ce conducea un autoturism pe Calea Romanilor.…

- Transport neconform de deșeuri și haine, descoperit intr-un oraș din vestul țarii. La data de 14 februarie 2024, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizata de un reprezentant al A.N.P.C. București cu privire la faptul ca se afla la un depozit second-hand...

- Percheziții in vestul țarii. Ce au descoperit polițiștii. Polițiștii orașului Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai Secției 3 Rurala Chișineu-Criș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș au pus in aplicare, la...

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii DIICOT. – Biroul Teritorial Arad, au descins in 56 de locatii pentru percheziții domiciliare, in județele Arad și Timiș, la membri unei retele de traficanti de mare risc. Autoritatile au si 89 de mandate de…