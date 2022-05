Stiri pe aceeasi tema

- FOC ȘI PARA… Un barbat in varsta de 46 de ani, Neculai Ciobanu, din municipiul Barlad, a fost reținut de catre polițiștii Biroului de Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de distrugere (prin incediere) și tulburarea ordinii și liniștii…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Cilibia, a ajuns in arestul Poliției buzoiene, dupa ce și-a agresat fosta iubita și a luat-o cu forța de acasa. Individul este cercetat pentru pentru violenta in familie si lipsire de libertate. „Polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara, au identificat astazi un barbat in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, fapta comisa noaptea trecuta in zona Iosefin. „In fapt, in data de 30 aprilie 2022, in jurul orei 00:35, barbatul, prin intrebuințari de…

- CONTROALE… Peste 140 de vehicule verificate, peste 80 de șoferi testați alcoolscopic, diferite locuri și medii verificate de polițiști, amenzi de peste 25.000 de lei, sunt doar cateva dintre rezultatele acțiunii organizate de polițiștii Biroului Rutier Vaslui și ai Secțiilor 1 și 2 Poliție Rurala Vaslui,…

Trei infracțiuni au fost comise dintr-un „foc!" de catre un barbat din Tritenii de Jos care are acum dosar penal pentru lipsire de libertate, violența in familie și influențarea declarațiilor.

- Prevenirea violenței in familie este una dintre prioritațile polițiștilor bacauani pentru anul 2022, fiind monitorizate cazurile pentru cunoasterea fenomenului de pe raza de competența. Activitațile desfașurate de catre polițiști au ca scop creșterea gradului de informare a populației cu privire la…

Un barbat de 35 de ani, din Nereju, a fost retinut de politisti si ulterior arestat, acesta fiind acuzat de violenta in familie si ultraj, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.