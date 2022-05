Zlatan Ibrahimovic a spart parbrizul autocarului suporterilor lui AC Milan

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru AC Pisa, care a invins-o pe Frosinone cu scorul de 2-1, vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 38-a, ultima, a ligii secunde italiene de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Alessandro Agostini i-a luat locul lui Walter Mazzarri pe banca tehnica a echipei Cagliari, a anuntat marti clubul ce risca sa retrogradeze din Serie A, printre ai carui jucatori se numara și mijlocasul roman Razvan Marin.

- Oscar Damiani, impresarul lui Ionuț Radu (25 de ani), a vorbit despre viitorul portarului roman și despre modul in care gafa din eșecul cu Bologna, scor 1-2, l-a afectat. La prima apariție stagionala in Serie A, Ionuț Radu a greșit decisiv in finalul meciului Bologna - Inter. Impresarul portarului…

- Atacantul roman George Pușcaș a fost laudat și de antrenorul lui Pisa, Luca D'Angelo, pentru doppietta reușita luni cu Como (3-0), iar presa italiana observa creșterea de forma a „tricolorului” din Serie B, notat cu 7,5. Revenirea in Italia i-a prins foarte bine lui George Pușcaș. De unde la Reading…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul celor de la AC Milan, s-ar putea desparți de liderul din Serie A la finalul sezonului. Rezerva lui Mike Maignan la Milan, Tatarușanu poate pleca de pe „San Siro” la doi ani de cand italienii plateau 1 milion de euro celor de la Lyon pentru a-l aduce. Potrivit…

- Echipa italiana de fotbal Juventus Torino, care se va desparti in vara de argentinianul Paulo Dybala, este interesata de serviciile unuia dintre cei mai buni fotbaliști din lume: egipteanul Mohamed Salah. Juventus Torino este interesata de serviciile internationalului egiptean Mohamed Salah, atacantul…

- Milan s-a impus in ultima etapa din campionat, scor 1-0 in deplasarea de la Cagliari și continua sa conduca clasamentul in Serie A cu 8 etape inainte de final. Aflați pe banca de rezerve, Zlatan Ibrahimovic și Ciprian Tatarușanu au fost protagoniștii unui moment amuzant. In minutul 55, la scorul de…

- Echipa Juventus Torino a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Salernitana, intr-o partida contand pentru etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Italiei."Batrana doamna" a deschis rapid scorul, prin argentinianul Paulo Dybala (5), iar apoi si-a majorat avantajul gratie reusitei sarbului…