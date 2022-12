Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu faptul ca Kylian […] The post Ziua pacalelilor in Spania! Anuntul care a explodat in presa iberica: Kylian Mbappe, la Barcelona appeared first on Antena Sport . The post Ziua pacalelilor in Spania! Anuntul care a explodat in presa iberica: Kylian Mbappe, la Barcelona first appeared on Money .