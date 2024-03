Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele clubului spaniol de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, considera ca sosirea starului francez Kylian Mbappe la Real Madrid, in aceasta vara, va genera probleme si va forta plecarea unei alte vedete a rivalei din La Liga, informeaza presa spaniola, potrivit Agerpres. Intrebat, in cadrul…

- Real Madrid – Manchester City, PSG – Barcelona. Pe cine intalneste echipa lui Horatiu Moldovan Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intalni Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon.Echipa lui Horatiu…

- Fiecare mișcare a lui Kylian Mbappe e atent urmarita și analizata, fie ca e vorba despre prestațiile stelare de pe teren, fie ca vorbim despre ceea ce face in viața personala. Presa din Franța, dar și cea din Spania au anunțat ca fotbalistul a semnat deja contractul cu Real Madrid și e așteptat, din…

- Joan Laporta (61 de ani) a lansat critici dure, in interviul acordat postului Rac 1, acuzandu-i grav pe rivalii de la Madrid: „In ultimii 70 de ani, arbitrii au fost conduși de directori sau parteneri ai lui Real Madrid. Munca celor de la Real Madrid TV nu are niciun pic de decența... Nu știu cum iși…

- Conflict major in Spania. Barcelona și Real Madrid sunt prinse intr-un razboi al declarațiilor dupa ce arbitrii i-au avantajat pe „blancos” sa caștige ultimul meci, 3-2 cu Almeria. # „Ce s-a intamplat pe «Bernabeu» a fost o rușine absoluta", a protestat Joan Laporta. „Va fi foarte complicat sa caștigam…

- Aflat in centrul criticilor de la infrangerea zdrobitoare suferita de FC Barcelona, duminica, in finala Supercupei Spaniei, scor 1-4 in fata rivalei Real Madrid, Xavi a pierdut increderea unei parti a vestiarului, care nu-i intelege abordarea, sustine ESPN.Cele doua jurnale catalane, Sport si Mundo…

- Real Madrid a invins-o pe Barcelona, scor 4-1, in finala Supercupei Spaniei. In finalul primei reprize a avut loc un dialog inedit intre vedetele Robert Lewandowski și Vinicius, in momentul in care brazilianul se pregatea sa execute penalty-ul din minutul 39. Madridul s-a impus de o maniera categorica…

- Radu Dragusin e elogiat in Spania dupa ce a devenit jucatorul lui Tottenham. Presa spaniola scrie despre o posibila lupta in viitor intre Real Madrid si Barcelona pentru semnatura lui Dragusin. Radu Dragusin a fost prezentat oficial joi, la ora 21:00 (ora Romaniei), la Tottenham Hotspur. Fundasul nationalei…