- Jose Mourinho a facut anunțul care le da speranțe fanilor lusitani. Tehnicianul, in prezent liber de contract, a dezvaluit ca nu ar spune nu unei oferte din Portugalia. Mourinho este unul dintre cei mai mari antrenori portughezi. Și-a inceput cariera de tehnician in țara natala, acolo unde le-a antrenat…

- Anglia – Brazilia 0-1 si Franta – Germania 0-2 au fost in format live score, pe AS.ro. Englezii au fost invinsi pe Wembley de catre Brazilia, Endrick reusind sa marcheze primul sau gol in tricoul nationalei Selecao. De cealalta parte, Germania a invins cu 2-0 pe Franta. Germanii au deschis scorul prin…

- Duelul amical dintre Romania si Irlanda de Nord va fi in format live text, pe AS.ro, de la ora 21:45. Este prima partida de pregatire a „tricolorilor”, inaintea participarii la Campionatul European din vara, din Germania. Marti, Romania se va duela cu Columbia, tot intr-un meci amical, care se va desfasura…

- Apar noi detalii dupa anuntul „bomba” facut de Dan Sucu la AS.ro LIVE! Iata de ce a fost „saltat” Daniel Niculae de mascati! Daniel Niculae a fost dus la audieri intr-un dosar legat de arme și muniții. De ce a fost „saltat” Daniel Niculae de mascati! Detalii dupa anuntul „bomba” facut de Dan Sucu la…

- FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la EURO 2024! Filmul se intituleaza „In inima Naționalei – Din vestiar pana in Germania”. Pelicula va fi lansata oficial pe 17 mai, atunci cand va ajunge in cinematografele din toata țara. FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la…

- Dani Coman vrea sa devina presedintele LPF!. Presedintele celor de la FC Hermannstadt are planuri marete in viitor si vrea sa contribuie la dezvoltarea si cresterea nivelului fotbalului romanesc. Gino Iorgulescu, actualul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a castigat in 2022 un nou mandat,…

- Simona Halep si Patrick Mouratoglou au fost filmati impreuna la Lausanne! Fostul lider mondial a luat cina cu antrenorul francez, care urmeaza sa fie audiat joi la TAS. Simona Halep a fost audiata si ea astazi la TAS. Audierile au durat peste opt ore, iar la final romanca a refuzat sa dea detalii despre…

- Mihai Stoica a anunțat o rasturnare de situatie in cazul lui Andrea Compagno. Oficialul celor de la FCSB a vorbit despre situația atacantului italian. Chiar daca s-a scris ca este foarte aproape de plecarea de la FCSB, se pare ca Andrea Compagno nu a parasit echipa, iar perioada de mercato din majoritatea…