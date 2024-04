Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (1 WTA, principala favorita) s-a calificat vineri seara in semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, in sferturile de finala, 7-6 (7/2), 6-3 pe britanica Emma Raducanu…

- Britanica Emma Raducanu a fost eliminata, vineri, de liderul WTA, Iga Swatek, in sferturile de finala ale Porsche Tennis Grand Prix, la Stuttgart. Pentru poloneza este a zecea victorie consecutiva la competitia din Germania, potrivit news.roSwiatek s-a impus cu scorul de 7-6 (2), 6-3.

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) a fost eliminata surprinzator vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 6-3, 3-6, 5-7, in fata cehoaicei Marketa…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-0, 7-5, pe cehoaica Linda Noskova, intr-o partida disputata joi.Raducanu, al carei tata…

- Sorana Cirstea a aflat numele adversarei din runda inaugurala de la Stuttgart. Jucatoarea noastra urmeaza sa dea peste a cincea favorita a intrecerii indoor, Qinwen Zheng. Conform tragerii la sorți, Sorana se afla pe jumatatea inferioara a tabloului de concurs. Ocupanta a locului șapte in ierarhia mondiala,…

- Simona Halep nu va participa la Stuttgart, turneu care va avea loc in perioada 13-21 aprilie si care face parte din categoria WTA 500. La turneele din aceasta categorie, organizatorii pot acorda doar 4 wildcard-uri, lucru pe care l-au facut deja. Simona Halep nu se regaseste pe lista jucatoarelor care…

- Sorana Cirstea s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai, dupa o victorie de senzație obținuta in fața cehoaicei Marketa Vondrousova, campioana en titre de la Wimbledon. Jucatoarea noastra s-a impus in trei seturi, cu 2-6, 7-6 (7/1), 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 41…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs s-a calificat in semifinalele turneului Europa Top 16, de la Montreux (Elvetia). Principala favorita a competitiei, „Bernie” a dispus in optimi de portugheza Jieni Shao, scor 4-1 (11-5, 9-11, 12-10, 11-8, 11-8), iar in sferturi a trecut, la mare lupta,…