- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-0, 7-5, pe cehoaica Linda Noskova, intr-o partida disputata joi.Raducanu, al carei tata…

- Jucatoarea rusa de tenis Anastasia Pavliucenkova (22 WTA, principala favorita) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 6-3, 1-6, 6-3, in fata olandezei Arantxa Rus (53 WTA)., potrivit…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 6-2, 6-3, marti, in prima runda a turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari. Cirstea (34 ani, 29 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 16 minute in fata numarului sapte…

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Diana Snaider, cu 6-3, 6-4.

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a calificat sambata seara in turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, in timp ce belarusa Arina Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) a parasit competitia,…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat vineri seara, in runda a treia a turneului de tenis WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, dupa ce a trecut lejer, in doua seturi, 6-4, 6-3, de Paula Badosa (Spania, 80 WTA).In…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) a cistigat simbata trofeul la Australian Open, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe chinezoaica Zheng Qinwen (15 WTA, favorita nr. 12). Sabalenka, detinatoarea titlului, s-a impus extrem de usor, in doar o ora…

