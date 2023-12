Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.400 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Vamala Romana, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Administratia Nationala a Penitenciarelor participa, vineri, la parada militara organizata in Piata…

- Nadia Comaneci, 62 de ani, le-a urat romanilor de Ziua Naționala sanatate, bunastare și prosperitate. „Zeița de la Montreal”, așa cum e supranumita fosta mare gimnasta, locuiește de mai bine de 20 de ani in Norman, un orașel de langa Oklahoma City, SUA. „La multi ani, Romania! La multi ani, dragi romani!…

- Parada militara, organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei aduna peste 2.400 de militari și specialiști din diferite instituții importante, marcand cei 105 ani de la Marea Unire a Principatelor Romane.

- Ca in fiecare an, Ziua Naționala a Romaniei va fi sarbatorita printr-o parada militara. Potrivit informașiilor, la parada vor participa peste 1.500 de militari și specialisti din cinci instituții romanești. De asemenea, vor fi prezenți ca invitați 150 de soldați și ofițeri din noua țari.

- ”Eu sunt Romania!” spunem, impreuna, pe 1 Decembrie, la TVR. Parada de Ziua Nationala din Capitala se vede cel mai bine, ca in fiecare an, aici, la TVR! La fel și cea din Alba Iulia, orașul Unirii, unde ultimele pregatiri sunt in plina desfașurare.

- Parada militara de 1 Decembrie este așteptata de mulți romani in fiecare an, așa ca nu e de mirare ca mulți se intreaba la ce ora incepe Parada militara de 1 Decembrie 2023 la București. Acesta este un eveniment solemn care se desfașoara in fiecare an, iar in 2023 are loc in Piața Arcului de […] The…

- In cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, purtatorul de cuvant al Primariei Alba Iulia, Flaviu Buta, a venit cu mai multe detalii referitor la parada organizata in municipiu, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. „Am avut astazi, la ora 11.00, cu MApN-ul, impreuna cu toate oficialitațile,…

- 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militara, doua focuri de artificii, masa populara și concerte de Ziua Naționala a Romaniei Mai sunt doua saptamani pana la Ziua Naționala a Romaniei, eveniment care marcheaza Marea Unire de la 1 Decembrie 1018, la Alba Iulia. Manifestarile de la Alba Iulia sunt organizate…