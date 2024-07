Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de fotbal incheie grupa de calificare la Campionatul European de Fotbal Feminin din 2025 pe stadionul din cadrul complexului CSN ”Arcul de Triumf”. Tricolorele mai au de disputat doua jocuri, contra Kazahstanului in deplasare, pe 12 iulie, și pe teren propriu, contra Armeniei.

- Echipa de oina Frontiera Tomis Constanta isi continua dominatia pe plan national, cucerind pentru a opta oara Cupa Regelui. In meciul pentru trofeu, disputat pe stadionul din Complexul Sportiv National "Arcul de Triumfldquo; Bucuresti, echipa de pe litoral campioana nationala din sezonul trecut a intalnit…

- Universitatea Olimpia Cluj a cucerit trofeul Cupei Romaniei la fotbal feminin, printr-o victorie in fata formatiei FK Csikszereda Miercurea Ciuc, cu scorul de 3-1 (0-0), dupa prelungiri, sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti.

- Finala Cupei Romaniei la fotbal feminin, dintre AFK Csikszereda (FOTO) și Universitatea Cluj se va disputa sambata, 8 iunie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Arcul de Triumf" din București. Deținatoarea trofeului este formația Carmen București, care in finala ediției precedente a invins pe Universitatea…

- Naționala de fotbal feminin a Romaniei infrunta ACUM Bulgaria, intr-un meci din calificarile la WEURO 2025. Partida de pe „Arcul de Triumf” poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Digi Sport. Dupa primele doua runde, Romania ocupa primul loc in grupa de calificare, cu maxim de puncte.…

- In cadrul Ședinței de Comitet Executiv a fost aprobata arena unde se va disputa finala Cupei Romaniei Feminin in acest sezon.Meciul din ultimul act al competiției va avea loc pe Stadionul CNS „Arcul de Triumf” din București, pe data de 8 iunie. Ora de disputare a partidei va fi comunicata ulterior.…

- Naționala feminina a Romaniei o infrunta ACUM pe Kazahstan, in runda cu numarul #2, a preliminariilor pentru Euro 2025. Meciul este LIVE pe GSP.ro. Dupa succesul zdrobitor din prima runda, 5-0 in Armenia, elevele lui Massimo Pedrazzini, vor sa faca inca un pas spre Europeanul care va avea loc in Elveția.…

