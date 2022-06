Ziua Iei în Franța Eveniment romanesc in Franța. Acesta va avea loc pe 25 iunie, cu prilejul Zilei Iei traditionale romanesti, zi sarbatorita, de fapt, pe 24, in localitatea Saint-Laurent de Mure. Acțiunea, care-i așteapta pe toți iubitorii de tradiții și de frumos, este organizata de Asociatia Rhone-Roumanie și va avea loc pe 25 iunie, incepand cu ora 18:00. Seara este una cu specific romanesc și va avea loc la restaurantul „???????? 37 ” din localitatea Saint-Laurent de Mure. Cei interesați de evenimentul cu specific romanesc pot accesa site-ul http://www.helloasso.com/…/fete-de-la-blouse-roumaine . The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

