Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Rosenau Turism, alaturi de partenerul dintotdeauna Orasul Rașnov a decernat ieri Premiile de excelența in turism pentru anul 2023. Mulțumim tuturor sponsorilor, mulțumim Rosenau Events pentru gazduire și ii felicitam pe toti premianții!

- Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia, și-a anunțat marți candidatura din partea AUR pentru funcția de primar al Sectorului 5. Cel mai probabil, ea va avea drept contracandidați pe consilierul general Adrian Ghiveciu (PSD), pe fiul actualului edil, Vlad Popescu Piedone (PUSL), și pe Alexandru…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde are loc slujba de Inviere.Inainte de a intra in lacasul de cult seful statului a transmis un scurt mesaj crestinilor catolici, care serbeaza duminica Pastele: ”In aceasta…

- In fiecare an, in ziua de Buna Vestire , se sarbatorește și Ziua Poliției Romane. Cu aceasta ocazie, premierul Marcel Ciolacu a postat pe pagina de Facebook a Guvernului un mesaj catre toți polițiștii. „Astazi, in zi sfanta de Buna Vestire, sarbatoarea crestina a daruirii si a sperantei, marcam, ca…

- SUCCES… Gala pentru Excelența in Jurnalism, eveniment organizata de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), a premiat vineri, 1 Martie, intr-un cadru distins, jurnaliștii care, in ultimii doi ani, au dat dovada nu doar de multa pasiune, dar și de un curaj teribil, acceptand sa mearga in diferite…

- Intr-o declarație neașteptata, facuta in cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV, moderata de jurnalistul Dan Bucura, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a confirmat oficial ca va candida la Primaria Capitalei, reprezentand Partidul Unitații și Solidaritații Liberale…

- Celebrul pianist Richard Clayderman va susține, pe 18 martie 2024, la Sala Palatului, un concert live extraordinar in fața publicului din Romania. In cadrul concertului de la București, Richard Clayderman va interpreta cele mai cunoscute și apreciate piese ale sale. Printre acestea se afla și „Ballade…

- In cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat” de la Antena Stars, Anamaria Prodan a marturisit de unde iși ia puterea. Impresara are mare incredere in forțele ei. Iata ce declarații a facut vedeta cu privire la acest subiect!