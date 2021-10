Stiri pe aceeasi tema

- La 90 de ani, William Shatner, care l-a incarnat pe faimosul capitan Kirk din emblematica serie Star Trek, va zbura in spațiu miercuri, 13 octombrie, la bordul unei rachete Blue Origin pentru un zbor suborbital care va fi al doilea de acest fel cu echipaj al companiei miliardarului Jeff Bezos. Dar miercuri,…

- “Din cauza vantului prognozat pentru marti, 12 octombrie, echipa operationala a misiunii Blue Origin a luat decizia de a amana misiunea de lansare a NS-18 pentru ziua de miercuri, 13 octombrie”, a anuntat compania intr-un comunicat. Cunoscut cel mai bine pentru rolul capitanului Kirk din serialul original…

- William Shatner, actorul care l-a jucat pe Capitanul Kirk in Star Trek, va zbura in spațiu luna aceasta, la varsta de 90 de ani, scrie The Guardian. El va deveni astfel cel mai in varsta om care va parasi gravitația Pamantului.

- In luna iulie 2021, doi miliardari au facut un pas important pentru viitorul unei industrii care nu demult ar fi putut parea plasmuirea unui autor de science-fiction: turismul spatial. O joaca inutila de-a astronautii pentru unii, o reusita in avangarda umanitatii pentru altii, cele doua calatorii suborbitale…

- Dupa ce Jeff Bezos și echipajul lor au revenit din zborul spațial de marți, compania Blue Origin a anunțat ca incepe vanzarea biletelor. Cei interesați sa zboare in spațiu au fost rugați sa trimita companiei un e-mail - dar costul biletului nu a fost anunțat. Spre deosebire de Virgin Galactic…

- La bordul navei se afla 4 persoane. Practic, Jeff Bezos a zburat la bordul New Shepard - care ii poarta numele primului american care a zburat in spațiu - alaturi de fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk, in varsta de 82 de ani, dar și de Oliver Daemen, un student de 18 ani.Zborul a durat…

- Primul zbor al companiei de turism spatial Blue Origin va fi lansat marti cu patru pasageri la bord, trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite, instalati cu totii in spatele hublourilor pentru a nu pierde nicio secunda din spectacolul celest.

- Jeff Bezos va vedea maine, 20 iulie, Pamantul de la bordul rachetei companiei sale, Blue Origin, alaturi de membrii echipajului sau. Cu 24 de ore inainte de calatoria sa spațiala, miliardarul a declarat luni intr-un interviu acordat jurnaliștilor CNN ca abia așteapta sa zboare in spațiu și ca incearca…