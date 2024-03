Moartea în capsulă: ne revine, curând, opțiunea crucială Organizația non-profit Xit International, cu sediul in Australia, care susține legalizarea eutanasiei voluntare, a finalizat un prototip pentru o capsula de sinucidere, pe care spera sa o faca disponibila in curand la nivel mondial. Cu alte cuvinte, vorbim despre cea mai trista opține. Cum anume preferam sa murim. In realitate, invenția este fascinanta. Designul sau elegant, de inspirație spațiala, este ca scos dintr-un film „Star Trek”. Dar in loc sa fie conectat la o racheta cu jet, baza capsulei este un sicriu detașabil – locuitorii nu sunt catapultati intr-o galaxie indepartata, ci coboara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

