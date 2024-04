Adrian Schiller a murit „subit” la 60 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de canale Telegram și Twitter au difuzat in dupa-amiaza zilei de 18 martie informații despre moartea regelui Carol al III-lea al Marii Britanii. Pe de alta parte, niciun mijloc de presa britanic nu a furnizat informații despre moartea regelui. In februarie, s-a aflat despre cancerul monarhului;…

- Vineri, 1 martie 2024, ora 19.00, in foaierul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta, artistii au pregatit " Martisoare cu inimioare", o surpriza muzicala cu care teatrul incepe luna martie si "deschide" primavara. Vineri, 1 martie 2024, ora 19.00, in foaierul Teatrului National…

- O veste trista pentru comunitatea artistica din Constanta si nu numai. Gheorghe Stanciu, fost dirijor de renume la Teatrul National de Opera si Balet Constanta TNOB , a incetat din viata. Stanciu a fost o prezenta emblematica in lumea muzicii, lasand o amprenta profunda prin interpretarile sale memorabile…

- Moartea compozitorului german Ludwig van Beethoven a fost probabil rezultatul unei infecții cu hepatita B, exacerbata de consumul de alcool și de numeroșii factori de risc pentru boli hepatice, reiese din analize recente ale ADN-ul din mostre autentificat

- Actorul a postat un mesaj pe Facebook in care spune ca, in pofida accidentului, spectacolul a fost dus la bun sfarșit.El a publicat și o fotografie in care se poate vedea ca are o rana la un picior, fiind cusut.„Am fost la Spitalul Universitar, unde foarte repede m-au cusut și acum sunt in regula cat…

- italian care a castigat un trofeu de Grand Slam la tenis in ultimii 48 de ani. In timpul unei audiente acordate membrilor unui club de tenis din Barcelona, Papa Francisc i-a felicitat pe Sinner si pe compatriotii sai pentru realizarea remarcabila in sportul tenisului. „Trebuie sa ii felicitam pe italieni…

- Este tanar, cu viziune, indragostit de muzica și pasionat de management. In noiembrie 2023, Radu Petrovici a preluat funcția de Manager al Teatrului Național de Opereta și Musical „Ion Dacian”, o instituție cu o istorie zbuciumata, pe alocuri neclara și uneori nedreapta. In prezent repertoriul se dezvolta,…

- Pe 12 ianuarie, in 1628, s-a nascut scriitorul Charles Perrault, iar in 1866 a murit reprezentantul generației pașoptiste transilvanene Aron Pumnul. In 1939 s-a nascut actrița Rodica Tapalaga și in același an a murit Hariclea Darclee, cea mai buna cantareata de opera din lume vreme de 25 de ani.