- Calatoria cu trenul IR582 pe ruta Constanța-București e greu de suportat din cauza condițiilor de igiena precare. Calatorii sunt nemulțumiți ca toaletele din tren erau nefuncționale și foarte murdare. Asta nu e tot… Aceștia au observat urme de urina pe scaune. Pentru toate aceste ”condiții”, oamenii…

- STB a anunțat care sunt acțiunile care le pot aduce calatorilor amenzi. Ocuparea unui scaun cu bagaj, fara a plati o calatorie in plus, nevalidarea abonamentului sunt doar cateva dintre lucrurile care pot atrage amenzi. Iata ce valoare au acestea! Calatorii risca sa primeasca amenzi și daca nu detin…

- Cu un an mai tarziu decat se aștepta, noul tren super-deluxe al Italiei „Orient Express – La Dolce Vita” iși va primi primii pasageri in 2024, informeaza Mediafax.Trenul are mai multe trasee prin Italia, cel mai popular fiind Roma-Veneția&Siena, dar sunt o mulțime de trasee care te poarta prin…

- Un studiu realizat de compania Mabrian a identificat cele mai populare destinații de calatorie din Europa in 2024, folosind inteligența artificiala și procesarea limbajului natural. Studiul a identificat o tendința catre calatorii mai puțin convenționale in ultimii ani. Rezultatele studiului arata ca…

- Sarbatorile de iarna sint chilipir pentru agențiile de turism, care se lauda cu vanzari mai mari cu 20%, in comparație cu anul trecut. Pentru ca in Ucraina e razboi, majoritatea moldovenilor merg la munte in Romania, dar exista și din cei care și iarna aleg marea. {{723272}}Potrivit agentului de vinzari…

- In contextul acestor zile libere prilejuite de sarbatorile de iarna, pentru evitarea aglomeratiei si epuizarea locurilor la anumite trenuri spre dinspre Valea Prahovei, precum si spre dinspre alte destinatii turistice, CFR Calatori recomanda turistilor sa aleaga pentru destinatia lor atat trenurile…

- Elevii din invațamantul primar și secundar din Republica Moldova vor intra in vacanța de iarna pe 23 decembrie și se vor intoarce la școala pe 9 ianuarie. In aceasta perioada, gradinițele vor ramane deschise, a anunțat Andrei Pavaloi, șeful Direcției generale educație, tineret și sport in cadrul ședinței…

- Ramona Olaru a fost prezenta la deschiderea primului magazin de haine “Bluzat” din Capitala și ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre planurile pe care le are de sarbatori. Știm deja ca este o femeie independenta și profita de fiecare ocazie care se ivește pentru a-și trai viața…