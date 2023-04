Ziua bibliotecarului, marcată și de comunitatea bibliotecarilor din Prahova Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” Ploiești va organiza, astazi, un eveniment prin care va fi marcata chiar ziua bibliotecarului, la care sunt invitați reprezentanți din intreaga comunitate prahoveana care activeaza in acest domeniu. Acțiunea nu va avea loc cu prezența fizica, la sediul instituției din Ploiești, ci in format online, din dorința ca la acest eveniment sa aiba acces cat mai multe persoane, tema aleasa fiind una extrem de actuala in vremurile de astazi și anume exprimarea emoțiilor in mod constructiv. Referitor la acest eveniment, conducerea Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga”… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

