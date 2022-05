Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 05 mai — a 125-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 240 de zile. Ce se sarbatorește in lume: Ziua Mondiala…

- Fostul jurnalist, acum vicepreședinte al Consiliului Județean Buzau, a anunțat lansarea și susținerea personala a premiului, de Ziua Mondiala a Libertații Presei 2022. „Dragi ziariști și foști colegi, Ziua Internaționala a Libertații Presei imi da din nou ocazia sa va mulțumesc pentru contribuția…

- Agentia de combatere a criminalitatii financiare a investigat practicile de afaceri ale companiei chineze cu privire la presupuse incalcari ale legilor indiene privind schimburile straine. Institutia a declarat sambata ca a confiscat activele din contul bancar al Xiaomi Technology India Private Limited,…

- Societatea Romana de Hematologie și Asociația Naționala a Hemofilicilor din Romania au organizat Conferința-Dezbatere online „Parteneriat pentru Hemofilie”, pentru a marca aceasta zi și a contribui la creșterea vizibilitații persoanelor cu hemofilie in societatea romaneasca. Societatea Romana de Hematologie…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a acuzat Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) de hartuire, intr-un efort calculat de a-i "reduce" dreptul la libera exprimare, in supravegherea comunicarii sale cu actionarii, ca parte a unui acord din 2018 care a solutionat acuzatii impotriva sa, transmite…

- Forțele guvernamentale ucrainene și separitiștii din estul țarii, susținuți de Rusia, au continuat vineri acuzațiile de bombardamente și alte incalcari ale armistițiului in regiunile separtiste Donețk și Luhansk, pe masura ce tensiunile continua sa creasca in regiune, relateaza The Guardian și Reuters…

- Musk si Tesla au crezut ca solutionarea acuzatiilor va pune capat ”hartuirii” de catre agentie a lui Musk si va permite instantei, nu agentiei, sa monitorizeze respectarea acestuia, a scris avocatul lui Musk joi, intr-un nou document depus in instanta. ”Dar SEC si-a incalcat promisiunile”, a scris el,…