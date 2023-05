Zilele teatrului pentru copii la Biblioteca Națională din București In perioada 11 – 12 mai, Biblioteca Naționala a Romaniei organizeaza festivalul de teatru Mai departe scrie-n carte!, la care vor participa copii cu varste cuprinse intre 4 și 18 ani și actorii de la Teatrul Muzical Ambasadorii. Intrarea este libera la spectacolele prezentate de copii. Trupe de teatru compuse din preșcolari și școlari cu activitate artistica si literara personala, sub coordonarea directa a profesorilor și indrumatorilor lor, vor juca in scenete, vor prezenta monologuri, momente comice, vor recita poezii, unele insoțite de acompaniament muzical, vor citi cu voce tare din opere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

