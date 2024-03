Stiri pe aceeasi tema

- Liceanul care a incercat sa-i taie beregata profesoarei de japoneza, pentru a scapa de exemporal, a gasit o metoda inedita de a fenta arestul la domiciliu, unde se afla de aproape un an: se plimba din medic in medic, prin Capitala, deși instanța l-ar putea interna intr-un spital de specialitate, ca…

- In pandemie, dar și dupa ea, sportul acasa a devenit o parte importanta a rutinei zilnice pentru mulți oameni. Cu toate acestea, o problema frecvent intalnita este neglijarea hidratarii corespunzatoare dupa antrenament. Acest articol exploreaza importanța hidratarii post-exercițiu și soluțiile pentru…

- Dupa ce Tribunalul Prahova a hotarat inlocuirea masurii preventive a arestului la domiciliu cu libertatea pentru Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor implicat in tragicul incident soldat cu opt decese, acesta și-a facut prima declarație publica.

- Omul de afaceri considerat a fi patronul de facto al pensiunii din Prahova, mistuite de incendiul devastator ce a avut loc in a doua zi de Craciun a anului trecut, s-a intors acasa. Dinicu a fost plasat in arest la domiciliu. Dupa ce judecatorii au decis inlocuirea arestului preventiv cu masura arestului…

- La aproape doua luna de la tragedia produsa la Ferma Dacilor, magistrații au luat o decizie, astfel ca, patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, va fi plasat in arest la domiciliu. Decizia de eliberare din arestul preventiv și plasarea sa la domiciliu, a fost data azi de Judecatoria Prahova. Patronul…

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, pensiunea care a luat foc in cea de-a doua zi de Craciun, scapa de arestul preventiv. Tribunalul Prahova a decis sa il plaseze in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este una definitiva.

- Decizia luata de magistrați este una definitiva, ceea ce inseamna ca din momentul in care documentele ajung in locul unde patronul de la Ferma Dacilor era ținut in arest preventiv, el va putea sa paraseasca locul și trebuie sa mearga direct acasa, unde va sta in arest la domiciliu.Judecatorii au considerat…

- Deși scapase la mustața de arestarea preventiva, un tanar a profitat de faptul ca a fost lasat in libertate și a luat la rand casele din satul unde locuia, de unde a furat tot ce i-a cazut in mana.