- Acestea sunt imaginile postate de Dani Mocanu din apartamentul lui Nicolae Ceaușescu. El a scapat in urma cu cateva saptamani de arestul la domiciliu care i-a fost impus dupa o bataie dintr-o benzinarie in anul 2020. Cantarețul se plangea ca doar el a fost tras la raspundere, iar ceilalți batauși ar…

- Face in așa fel și tot in mijlocul controverselor ajunge! Dani Mocanu a scapat de arestul la domiciliu, masura care a fost inlocuita cu cea a controlului judiciar. Manelistul pare ca nu pierde timp, din contra, a inceput filmarile pentru noul videoclip și nu intr-un loc oarecare, ci tocmai in apartamentul…

- Connect-R și Shift s-au transformat in Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, in a doua gala Te cunosc de undeva sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au inceput ediția cu multa energie, iar momentul lor a starnit controverse.

- Primaria Constanța condusa de primarul PNL Vergil Chițac a emis 12 certificate de urbanism in ultimii doi ani, pe coasta plajei din Constanța, taluzul care desparte orașul de mare, arata o investigație a publicației locale dobrogealive.ro. Certificatul de urbanism este primul pas catre eliberarea autorizației…

- O inregistrare stanjenitoare pentru noul comandant al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sarski, a aparut pe rețele sociale: fiul sau vitreg din prima casatorie a fost filmat la consulatul Rusiei din Sydney, purtand un tricou inscripționat cu litera „Z” și pledand alaturi de alți tineri pentru victoria…

- Erika Isac este una dintre cele mai auzite nume din industria muzicala, din ultimele zile. Artista a lansat o piesa prin care ”i-a pus la punct” pe toți barbații și a starnit reacții uluitoare! Iata cine este cantareața care a ajuns pe locul 1 in topurile din muzica.

- Laurette locuiește de o buna perioada in Paris, iar de curand, a postat un videoclip filmat pe un peron. Imaginile respective au dat startul mai multor comentarii negative pe care le-a primit vedeta. Replica pe care le-a dat-o celor rautacioși.

- Un videoclip amuzant a aparut pe retelele sociale in aceasta dimineata. Un videoclip amuzant a aparut pe retelele sociale in aceasta dimineata.Un cioban din Constanta si a filmat oile in timp ce si indruma colegii sa continue protestul fermierilor si transportatorilor.Iata ce spune ciobanul: "Haideti,…