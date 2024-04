Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu a scapat de arestul la domiciliu, dar este in continuare sub ochii procurorilor. Manelistul a venit la primul sau eveniment susținut in 2024 alaturi de mascați, care i-au urmarit fiecare mișcare și s-au asigurat ca totul sa fie in regula. Fratele sau, Romario, a filmat momentele și a publicat…

- Cunoscutul cantareț Florin Salam, pe numele sau real Florin Stoian a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat intr-un dosar de inșelaciune.Potrivit surselor Digi24, manelistul ar fi a incasat bani in avans de la trei persoane pentru a canta la diferite evenimente, insa nu s-a mai prezentat.Inițial…

- Tzanca Uraganu a fost citat si audiat intr-un dosar legat de bani falsi. Cunoscutul cantaret de manele se apara si spune ca ar fi primit acei bani falsi in timpul unor dedicatii. Tzanca Uraganu a reactionat pe contul sau de TikTok si a transmis un mesaj dupa audierile de la Politie. "Daca sunteti…

- Problemele nu se termina pentru Tzanca Uraganu! Daca in urma cu cateva zile manelistul a fost audiat la DIICOT, iata ca acum, a facut noi declarații in urma amenințarilor primite din partea interlopilor. Manelistul nu vrea despagubiri din partea celor ce ii vor raul, ci doar sa il lase in pace.