Zi de duminică însorită Duminica, va fi foarte frig pe timpul nopții. Soarele va rasari la ora 08:03. In prima parte a dimineții se va instala ceața, apoi soarele va ramane pe cerul senin și va incalzi ușor atmosfera pana spre apusul zilei, la ora 17:12. Izolat va fi polei și depunere de chiciura. Vantul va sufla cu intensificari doar pe creste. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -5 și -1 grad, iar maximele se vor situa in jurul valorii de 3 grade. Luni, in a doua parte a zilei se anunța precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, se menține nefiresc de calda pentru sfarșit de decembrie. Soarele rasare la ora 08:07. Izolat se va semnala ceața, iar cerul va fi predominant noros. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari la munte, iar spre seara sunt șanse de ploi ușoare. Soarele va apune la ora 16:55. Temperaturile…

- Astazi, cerul va avea innorari si mai ales seara vor fi precipitatii mixte in regiunile sud-estice si pe arii restranse in restul teritoriului. La munte local va ninge. Izolat vor fi conditii de formare a poleiului. Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari in sudul Moldovei, estul…

- Miercuri, va fi rece. Soarele rasare la ora 8:00. Pe alocuri ceața sau norii joși iși vor face apariția pana spre primele ore ale dimineții. Peste zi e posibil sa iasa și cateva raza de soare, indeosebi in zonele inalte, dar cerul va ramane predominant noros. Vantul va sufla slab, doar in zonele…

- Duminica, atmosfera va fi predominant inchisa cu valori peste cele caracteristice acestei perioade. Soarele rasare la ora 07:58. In general, peste noapte și pana spre a doua parte a zilei va ploua semnificativ, iar cantitațile de apa vor putea depași 30 de l/mp. Pentru județul Hunedoara meteorologii…

- Marți, vremea intra intr-un proces de racire. Soarele rasare la ora 07:36. La noapte vor fi locuri unde se vor cadea precipitații sub forma de ploaie, iar la munte vor cadea lapovița și ninsoarea. Pe timpul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar vantul va sufla slab spre moderat. Izolat vor fi condiții…

- Joi, ceața va fi persistenta. Soarele rasare la ora 07:20. Atmosfera va fi asemanatoare cu ziua precedenta. Temperaturile se mențin scazute pe timpul nopții și in prima parte a dimineții. Cerul va fi acoperit de ceața, iar soarele va sta ascuns pana spre amiaza zilei. A doua parte a zilei va fi,…

- Duminica, vom fi inconjurați de cer senin și vreme frumoasa. Soarele rasare la ora 08:04. Temperaturile cresc, insa spre dimineața va fi rece, iar in zonele joase va bruma. In general pe timpul zilei termometrele vor indica valori peste media acestei perioade. Vantul va sufla slab spre moderat, cu…

- Vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu unele innorari. Izolat la munte vor fi posibile ploi slabe, iar in zona inalta trecator precipitatii mixte. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 11 si 13 grade, iar cele minime intre 1 si 4 grade. Dimineata…