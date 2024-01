Stiri pe aceeasi tema

- Israelul intenționeaza sa aduca 70.000 de lucratori straini din Republica Moldova, China, India și alte țari pentru a-și intari sectorul construcțiilor, blocat dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Guvernul urmeaza sa aprobe zilele urmatoare un plan de majorare a cotei de lucratori straini la 70.000 de…

- In Romania, sectorul rezidențial a inregistrat scaderi de 7-8% in ultimele noua luni, alimentand cererile de insolvența Analiza Allianz Trade Pe masura ce dobanzile tot mai ridicate cresc costurile ratelor ipotecare, prețul locuințelor și autorizațiile de construcție inregistreaza o scadere in majoritatea…

- Sectorul construcțiilor in zona euro a crescut cu 0,4% in septembrie fața de luna precedenta. Dintre țarile UE, cea mai mare creștere a fost inregistrata in Slovenia, in timp ce cele mai mari scaderi au fost inregistrate in Ungaria și Romania. Sectorul construcțiilor in zona euro a crescut cu 0,4%…

- Guvernul a stabilit in sedinta de astazi, printr-o ordonanta de urgenta, noile valori ale salariului minim in constructii, agricultura si industria alimentara, care se vor aplica incepand cu luna noiembrie. Potrivit unui comunicat al Executivului, in sectorul constructiilor salariul minim brut va fi…

- Cu prilejul ultimei reuniuni a Consiliului Național Tripartit și pentru Dialog Social, prezidata de premierul Marcel Ciolacu, au fost convenite nivelul salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata pentru domeniul construcții, precum și acela pentru sectorul agricol și industria alimentara.…