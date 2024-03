Piedone își cheamă adversarii la dezbateri în piețe. Primele ”împunsături” cu Cătălin Cîrstoiu Cristian Popescu Piedone a anunțat ca ia o pauza de la prezența in studiourile de televiziune și ca nu-și dorește sa mai participe la dezbateri sterile, cu intrebari regizate. Piedone iși cheama adversarii la dezbateri in piețe Acest lucru nu inseamna ca se retrage din viața publica, a precizat edilul de la Sectorul 5 , ci doar ca va fi prezent in mijlocul oamenilor și la munca. ”Vreau sa anunț ca e ultima intervenție intr-un studio de televiziune. Voi lua o pauza, voi lasa sa-și prezinte contracandidații, iar in perioada campaniei legale de cele 30 de zile… Eu nu mai apar in platouri de televiziune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat duminica seara ca le-a cerut partidelor din coaliție sa formeze o alianța din care sa faca parte și PUSL, pentru Primaria București, transmite Agerpres.„Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal, a trimis domului presedinte Ciuca si…

- Ceea ce parea aproape imposibil pana nu de mult, s-a infaptuit ieri. Vom avea un fel de comasare a alegerilor. Pactul pentru Putere, negociat indelung și semnat ieri de PSD și PNL, aduce și un calendar electoral neobișnuit. Cei doi lideri au prezentat, aseara, varianta tehnica a asaltului comun. Deocamdata…

- Coaliția PSD PNL a incheiat negocierile de luni seara pentru calendarul alegerilor cu un eșec rasunator. Liderii celor doua partide nu au reușit sa cada de acord nici macar pe comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, in data de 9 iunie, din cauza ca Ciuca și Ciolacu pun drept condiție sine…

- „Știu ca exista o discuție in Coaliția de guvernare pentru a gasi soluții la alegerile de anul acesta. Discuția este una legitima, pentru ca patru randuri de alegeri, in doar jumatate de an, sunt greu de gestionat. Iar atunci, ar fi o soluție ca anumite alegeri sa fie comasate. Cum va gestiona Coaliția…

- Ședința cruciala a Coaliției. Ciolacu și Ciuca fața in fața cu scenarii pregatite pentru comasarea alegerilor. Alianța Dreptei și AUR fierb de nervi Liderii coaliției ajung pentru prima data fața in fața dupa ultimele atacuri și scandaluri in lanț. La ora 16.00 greii din PNL și PSD ...

- Liderii coaliției ajung pentru prima data fața in fața dupa ultimele atacuri și scandaluri in lanț. La ora 16.00 greii din PNL și PSD se intalnesc pentru a negocia din nou calendarul alegerilor și comasarea lor - marul discordiei in ultimele saptamani.Potrivit surselor noastre, de ambele parți sunt…

- Mihai Tudose 'taie' comasarea alegerilor din 2024: Cine a mai facut ghidușii de genul, nu prea i-a ieșit / VideoEuroparlamentarul PSD Mihai Tudose a ținut sa clarifice, joi seara, la Antena 3 CNN, problema comasarii alegerilor din Romania. "De ce trebuia sa se duca Ciolacu unde a fost domnul…

- In 2023, piața de televiziune din Romania a furnizat clienților publicitari un volum de audiența mai mic cu 8% fața de anul precedent. Este o scadere moderata, care confirma ca, an dupa an, televiziunile pierd audiența. Daca marile televiziuni generaliste au suferit pierderi minore, nișa televiziunilor…