Stiri pe aceeasi tema

- Din opt substanțe biocide cumparate aleatoriu din magazin, trei conțineau dezinfectanți diluați. Ba mai mult, unul dintre produsele testate nu conținea deloc substanța activa pentru care a primit avizul de punere pe piața, arata o cercetare facuta de publicația sibiana Turnul Sfatului . Reporterii au…

- Guvernul Romaniei a decis acordarea unui nou ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, in vederea gestionarii epidemiei impotriva COVID-19. Astfel, Agenția Naționala pentru Sanatate Publica din Republica Moldova va primi din rezerva Ministerului Sanatații 100.800 de doze vaccin impotriva…

- Octavian Calmic, Director, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a participat la conferința "Romania - Hub Energetic European", care s-a desfașurat la București in format hybrid și a avut un șir de discuții cu colegii din Romania privind proiectele strategice de interconectare dinte…

- BUCUREȘTI, 25 mai – Sputnik. Premierul interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, a avut astazi o intrevedere cu ambasadorul Romaniei, Daniel Ionița. Cei doi oficialii au facut schimb de opinii cu privire la relațiile moldo-romane și au purtat discuții pe marginea situației epidemiologice…

- Deputatul USR – PLUS Iulian Bulai crede ca un semnal serios din partea Romaniei ar fi declararea non grata a ambasadorului Belarusului la București. Solicitarea vine in contextul scandalului internațional generat de sechestrarea unui avion civil, ce survola Belarusul, și arestarea jurnalistul Roman…

- Peste 200 de voluntari au participat, zilele trecute, la ecologizarea raului pe care se afla morile de apa de la Rudaria, județul Caraș-Severin. Morile sunt unice in Europa de Est. Acțiunea reprezinta prima etapa a proiectului „Hai la Rudaria!” prin care Asociația Acasa in Banat iși propune repunerea…

- Vești bune pentru sectorul privat din regiunea Ungheniului. Uniunea Europeana a lansat ieri, 18 mai, un nou program de granturi, in valoare totala de 700.000 euro, destinat intreprinderilor existente, start-up-urilor, dar și inițiativelor de antreprenoriat social din regiunile Cahul și Ungheni. Asistența…

- Dezvoltatorul Impact, listat la Bursa din București, a luat doua contracte de credit ipotecar de la Libra Bank. in valoare totala de 13,3 milioane de euro. Primul credit are o valoare de 8,6 milioane de euro, iar al doilea de 4,7 milioane de euro. Compania a luat creditele pentru a finanța construcția…