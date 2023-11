Zendaya, cele mai bune apariții red carpet din ultimii ani Mulți o cunosc din serialul Euphoria, dar Zendaya s-a lansat in urma cu mulți ani, ca vedeta Disney. Actrița a inflorit odata cu trecerea timpului și, peste ani, a devenit actrița caștigatoare de Emmy. Indiferent daca se afla sau nu pe covorul roșu, ea reușește intotdeauna sa atraga privirile. Zendaya are un stil aparte care o transforma intr-un veritabil style icon. Iata in continuare cateva dintre cele mai frumoase ținute purtate de ea in ultimii ani. Screen Actors Guild Awards, 2023 Premiile Oscar, 2018 Premiile Emmy, 2022 MET Gala,…