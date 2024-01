Stiri pe aceeasi tema

- A fost sarbatoare in Giulesti, dupa Dinamo – Rapid 1-2! Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus in mod dramatic in derby-ul de pe Arena Nationala, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Burmaz in minutul 90. Rapid a jucat fara fanii sai pe Arena Nationala, dupa ce galeria giulestenilor a boicotat…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul „cainilor”, a oferit un discurs realist la finalul partidei. Zeljko Kopic, dupa Dinamo - Rapid 1-2 „Nu vreau sa vorbesc despre noroc. Am facut un meci bun pana in apropierea porții…

- Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic, 46 de ani, a afișat un zambet optimist inaintea confruntarii de pe Arena Naționala, intr-o fotografie speciala pentru GSP.ro. Tehnicianul a transmis fanilor, dar și adversarilor, care sunt așteptarile sale inaintea marelui duel cu Rapid. Dinamo - Rapid are…

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…

- Cristiano Bergodi a prins curaj si le-a avertizat pe rivale dupa Farul – Rapid, scor 0-0, in etapa a 21-a a Ligii 1. Antrenorul giulestenilor este multumit de punctul obtinut in deplasarea cu campioana Romaniei si le-a transmis fanilor ca, dupa reluarea campionatului, esta gata sa lanseze un asalt total…

- U Cluj este echipa surpriza pe care Marius Sumudica o include in lupta la titlu. Antrenorul lui Gaziantep s-a declarat impresionat de forma clujenilor, despre care sustine ca se pot bate pentru primele locuri din Liga 1. U Cluj a invins-o in ultima etapa pe Dinamo, cu scorul de 1-0. Gratie succesului,…

- Mircea Lucescu a descris in patru cuvinte confruntarea Dinamo – FCSB, scor 0-1, din etapa a 17-a a Ligii 1. Cel mai titrat antrenor roman a fost prezent pe Arena Nationala. La finalul partidei castigata de ros-albastri, „Il Luce” a parut extrem de dezamagit. Antrenorul care a castigat titlul cu Dinamo…