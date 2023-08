Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel ferm in discursul sau de marti seara impotriva coruptiei in randul politicienilor, judecatorilor si comisarilor militari insarcinati cu procesul de recrutare in armata, cerand functionarilor publici sa fie exemple de integritate, potrivit EFE,…

- Presedintele Ucrainei se teme sa nu piarda sprijinul bipartizan al SUA (CNN) Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca se teme sa nu piarda sprijinul bipartizan din partea Statelor Unite, in urma a ceea ce el a numit "mesaje periculoase venite din partea unor republicani". "Mike Pence…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca evacuarea oamenilor din zonele inundate in urma distrugerii barajului de la Kakhovka continua, chiar sub tirul artileriei rusesti, informeaza news.ro.”Situatia din partea ocupata a regiunii Herson este cu adevarat catastrofala. Ocupantii i-au abandonat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen deplang, joi, 1 iunie, intr-o ”Declaratie Comuna”, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, ”situatia disperata a copiilor ucraineni” si acuza Rusia, prin invazia Ucrainei, de privarea copiilor de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca, in cursul zilei de luni, a discutat la telefon cu premierul olandez, Mark Rutte, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Convorbirea dintre Zelenski si Rutte s-a axat pe asa-numita coaliție internationala de avioane necesare Kievului,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca face totul pentru ca pilotii ucraineni sa aiba cat mai repede aeronave noi si puternice. ”Primul F-16 ucrainean va fi unul dintre cele mai puternice semnale din partea lumii ca Rusia va pierde din cauza propriei agresiuni, devenind mai slabita si…

- Președintele Ucrainei a ajuns in Franța, la Paris, dupa ce a vizitat Italia și Germania. Volodimir Zelenski a aterizat la o baza aeriana de langa Paris, unde a fost intampinat de prim ministrul Elisabeth Borne.

- Luni, fortele armate canadiene si letone vor incepe pregatirea soldatilor ucraineni in Letonia, au anuntat in comun, miercuri, 10 mai, ministrii apararii din cele doua tari, transmite AFP și Agerpres . Acest antrenament face parte din extinderea desfasurarilor si instruirii militare canadiene in Marea…