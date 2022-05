Razboiul din Ucraina nu poate fi incheiat decat prin mijloace „diplomatice”, a asigurat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce negocierile dintre Moscova si Kiev sunt in impas, informeaza Agerpres, care citeaza France Presse, potrivit stiri.tvr.ro. „Sfarsitul (conflictului) va fi diplomatic”, a spus el intr-un interviu pentru canalul de televiziune ucrainean ICTV. Razboiul „va fi sangeros, vor fi lupte, dar se va incheia definitiv prin diplomatie”. „Cu siguranta vor avea loc discutii intre Ucraina si Rusia. Nu stiu in ce format: cu intermediari, fara ei, intr-un cerc mai…