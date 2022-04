Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta saptamâna, Polonia și Bulgaria vor propune la summitul NATO construirea de conducte de combustibil care trec prin întreg Flancul Estic al NATO, a declarat marți președintele bulgar Rumen Radev dupa întâlnirea cu omologul polonez, Andrzej Duda, transmite Dnevnik,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat ca a purtat o discutie telefonica cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, cu privire la interesul Belarusului de a avea acces la Marea Baltica, potrivit CNN . „Chiar astazi am discutat cu presedintele Belarusului pe aceasta tema. Prietenii nostri…

- In aceasta seara principalii protagonisti ai invaziei ruse in Ucraina, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, au facut declaratii publice. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut joi Occidentului sa sporeasca sprijinul pentru țara sa, avertizand ca, Rusia nu se va opri pana la zidul Berlinului.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge „pana la Zidul Berlinului”.

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenskiy a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9) (România, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia) de a oferi Kievului asistenta în aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat marti ca a autorizat transferul de soldati americani in statele baltice Lituania, Estonia si Letonia, ca raspuns la actiunile Rusiei in Ucraina, transmit AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele SUA ia in considerare trimiterea a mii de trupe, nave de razboi și avioane in țarile baltice și in Europa de Est, ca raspuns la agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, noteaza New York Times . In ultima sa declarație, Biden promite ca va trimite mai multe trupe americane in Romania. Inalți oficiali…

- Departamentul de Stat al SUA a autorizat Lituania, Letonia si Estonia sa trimita in Ucraina rachete si alte arme de fabricatie americana, au declarat mai multe surse, in conditiile in conditiile in care presedintele Joe Biden a declarat ca este ingrijorat ca Rusia va invada Ucraina.