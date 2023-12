Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri concetatenilor sai ca Ucraina va invinge Rusia si va obtine o pace corecta, in conditiile in care viitorul ajutorului militar si financiar vital din partea SUA este in suspans

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca actualul conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas „a deturnat atentia” de la razboiul dintre Ucraina si Rusia, informeaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata, la o reuniune unde au participat peste 60 de consilieri de securitate nationala, sa se faca un model global din formula sa in zece puncte pentru pacea cu Rusia, informeaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, sefilor de stat si de guverne UE reuniti la Bruxelles, ca Ucraina sa adere la Uniunea Europeana cat mai rapid posibil si si-a exprimat speranta lansarii negocierilor de aderare la urmatorul summit european, prevazut la jumatatea lui decembrie, relateaza…

- Chiar daca toata lumea privește cu ingrijorare mai mult spre conflictul armat dintre Israel lu gruparea terorista Hamas din Fașia Gaza, razboiul de la granița Romaniei, dintre Ucraina și Rusia, continua. Exploziile și atacurile din ambele parți nu se opresc, iar președintele Volodimir Zelenski a primit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis vineri ca Rusia, cu ajutorul superioritatii sale aeriene, este aproape de a opri contraofensiva ucraineana si s-a plans de incetinirea atat a ajutorului militar occidental pentru Ucraina, cat si a impunerii unor noi sanctiuni Rusiei, relateaza France…