Zelenski insistă ca Ucraina să devină stat membru UE Volodimir Zelenski a inregistrat marți seara un mesaj video in care spune ca Kievul asteapta „vesti" de la summitul UE-Ucraina ce se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani. "Asteptam decizii din partea partenerilor nostri din UE, care sa corespunda progreselor noastre. Progrese care in mod evident exista – si chiar in pofida razboiului la scara

