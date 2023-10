Zelenski comentează conflictul din Israel și atrage atenția asupra 'sponsorilor' Hamasului Volodimir Zelenski, afirma ca se verifica informatii potrivit carora un cetatean ucrainean ar fi fost ucis in atacul asupra Israelului, iar alti doi sunt cautati. ”Oriunde in lume, oricine aduce teroare si moarte trebuie sa fie facut raspunzator. Atacul terorist de astazi asupra Israelului a fost pregatit temeinic si toata lumea intelege care sponsori ai terorii ar fi putut incuraja si organiza acest atac. Israelul are tot dreptul sa se protejeze de teroare. Asa cum are orice alt stat”, considera el, adaugand ca lumea trebuie sa fie unita impotriva teroristilor, scrie news.ro. Zelenski a afirmat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

