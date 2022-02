Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat mobilizarea rezerviștilor. Acesta a avertizat ca Ucraina se poate confrunta cu o lupta pentru insași existența sa, transmite The Guardian. Decizia de a readuce rezerviștii in serviciu este un alt semn ca Ucraina se pregatește pentru un posibil conflict militar cu Rusia. Și totuși, Zelenski a exclus o mobilizare […] The post Zelenski cheama rezerviștii la arme: „Daca ramanem tacuți astazi, maine vom disparea” first appeared on Ziarul National .