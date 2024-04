1 Mai in avans la Vama Veche, judetul Constanta (Galerie FOTO+VIDEO)

Pentru fanii statiunii Vama Veche din judetul Constanta, vara deja si a intrat in drepturi, iar minivacanta pare ca deja a inceput. Grupuri de tineri au asediat plaja si terasele din statiune. Este un adevarat 1 mai, petrecut in avans in luna aprilie, putandu se observa… [citeste mai departe]