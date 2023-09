Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni in valoare de 57.300 lei aplicate de polițiștii locali pe linie de mediu, in ultima saptamana. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 11.09.2023 – 15.09.2023, verificari in cazul a 81 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la...

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au luat, in cursul zilei de ieri, masura sancționarii contravenționale in cazul Centrului Cultural Plai, care a organizat un eveniment in intervalul 6-10 septembrie, in Piața Unirii din Timișoara. In cadrul manifestarii au fost amplasate pe…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere o persoana care a aruncat deseuri provenite din gospodarie pe domeniul public. Sistemul de supraveghere al municipiului Constanta se dovedeste a fi foarte eficient, transmite un comunicat…

- In urma unor verificari efectuate duminica, polițiștii locali din Sectorul 5 au impus mai multe amenzi insumand peste 15.000 de lei in cazul unor stații de GPL. De asemenea, pentru una dintre aceste stații, a fost inițiata procedura de dezafectare. Politistii locali din cadrul Directiei Generale de…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au desfașurat, in ultima saptamana (in intervalul 21-25 august 2023), o serie de verificari ale sesizarilor de la cetațeni, precum și acțiuni punctuale pe diferite linii

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere o persoana care a aruncat deseuri provenite din gospodarie pe domeniul public. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda de 10.000 lei. Sistemul de supraveghere al municipiului…

- Scandal in toata regula, miercuri seara, in parcarea unei sali de nunți, in Calea Lugojului din Timișoara. Polițiștii și jandarmii au intervenit dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie la o nunta de romi. Din primele informații de la fața locului, implicați in incident sunt membri ai doua clanuri…

- Sancțiuni de 27.500 lei aplicate de polițiștii locali societații care deține parcarea de pe Gheorghe Lazar, unde este o mizerie de nedescris. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat ieri o ampla acțiune de verificare a locației de pe Strada Gheorghe Lazar, unde este amenajata…