- 192 de plangeri impotriva jandarmilor s-au adunat deja la Parchetul Militar, iar procurorii au analizat planul de acțiune al forțelor de ordine și spun ca agresiunile din Piața Victoriei nu se justificau. Nu au primit insa ordinul de intervenție pe care l-au cerut Prefecturii acum mai bine de patru...

- Noaptea de 10/11 august 2018. Putin dupa ora 23.00, Jandarmeria primeste ordin sa evacueze Piata Victoriei, unde erau zeci de mii de oameni. Jandarmii au pus tunurile cu apa pe oameni si au aruncat sute de grenade lacrimogene. Sa zicem ca pana...

- Purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a recunoscut luni ca imaginile cu jandarmi care lovesc cu bastoanele oameni cu mâinile ridicate în aer sau cu protestatari care primesc în fața spray-uri lacrimogene nu

- Aproximativ 7.000 de oameni s-au strans, potrivit organizatorilor, in Piața Victoriei, pentru un nou protest, iar mulți au venit echipați cu maști de protecție in cazul in care forțele de ordine vor folosi din nou gazele lacrimogene din dotare.Mii de oameni se afla, la ora transmiterii știrii,…

- Platforma Romania 100 condamna modul in care au intervenit jandarmii la protestul din Piata Victoriei de vineri seara, cand au folosit gazele lacrimogene si tunurile de apa impotriva manifestantilor, si ii indeamna pe oamenii care au fost victime ale violentelor fortelor de ordine sa depuna plangeri…

- Ora 15.25: Jandarmii au aparut in numar mare in Piața Victoriei, acolo unde sute de oameni protesteaza. Aceștia au montat gardurile de protecție și au fost primiți de oameni cu huiduieli. "Jandarmeria apara hoția!" au scandat protestatari...

- Jandarmeria indeamna protestatarii pasnici din Piata Victoriei din Bucuresti, asezati in fata cordonului de jandarmi, sa se retraga, deoarece manifestantii din spatele lor arunca obiecte contondente, folosindu-i drept scut.

- Traficul a fost blocat miercuri seara in Piata Victoriei, unde sute de oameni protesteaza fata de modificarea codurilor penale si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Aproximativ 1.000 de oameni…