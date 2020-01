Cel putin 59 de persoane si-au pierdut viata si multe altele sunt date disparute in urma avalanselor inregistrate in Kashmirul pakistanez in ultimele 24 de ore, au declarat marti oficiali guvernamentali, citati de Reuters. In India vecina, cel putin 10 persoane au murit dupa ce mai multe avalanse au lovit partea de nord a Kashmirului indian. Doi oficiali pakistanezi au declarat ca multi sateni sunt inca blocati de avalanse in Valea Neelum in urma ploilor abundente care au declansat si alunecari de teren. Numeroase persoane sunt date disparute, existand temerea ca au murit, pe masura desfasurarii…