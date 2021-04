Zeci de persoane au venit la Mitropolia Iasi pentru slujba de Florii

Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada…

- Ortodocsii sarbatoresc duminica, 26 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor. De Florii, an de an, peste 1,4 milioane de romani isi celebreaza onomastica. Duminica Floriilor este cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim și deschizand ciclul sarbatorilor…

- Obiceiuri si traditii de FLORII De Florii, atentia comunitatii traditionale era indreptata, pe langa sarbatoarea religioasa, catre renasterea vegetatiei. De fapt, denumirea populara a sarbatorii vine de la zeita romana a florilor, Flora, peste care crestinii au suprapus sarbatoarea intrarii Domnului…

- Patriarhia a anunțat joi care va fi programul pentru slujba de Florii, care se va desfașura duminica, pe 25 aprilie, in exterior. Patriarhia a explicat care va fi programul slujbelor de la Catedrala Patriarhala. Daca va ploua, liturghia de Florii se va desfașura in interior, unde va fi permis accesul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica din Piata Mare a Sibiului. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare din Sibiu la ora 20:45, impreuna cu sotia sa, Carmen…

- Floriile sau Duminica Floriiloe se sarbatoresc intotdeauna cu o saptamana inaintea Paștelui și marcheaza intrarea Domnului in Ierusalim, pe un asin, intampinat cu flori, cu ramuri de maslin si de finic. Vezi cand sunt Floriile in 2021. Cuprins: Cand sunt Floriile in 2021 Ce se face de Florii Ce nume…

- "Sarbatoarea Floriilor evoca, in esenta, evenimentul intrarii mesianice a lui Isus Cristos in Ierusalim. Inconjurat si aclamat de apostoli, de ucenici si de o mare parte a populatiei ca Mesia Cel Asteptat, Isus intra in Ierusalim aducand un mesaj de abatere de la calea coruptiei si abuzurilor si de…

- Decretul emis de Guvernul Italiei permite deplasari la biserici si unele vizite in perioada Pastelui, iar restaurantele si barurile vor ramane inchise, informeaza cotidianul Corriere della Sera. Citește și: Atac fara precedent la Mircea Dinescu: ‘Pușlama ordinara’ Guvernul Italiei a…