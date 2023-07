Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatori ai liderului opozitiei din Kenya, Raila Odinga, au participat la slujbe de pomenire a peste 30 de persoane care au fost ucise in ciocnirile recente dintre fortele de politie si demonstrantii antiguvernamentali, informeaza Rador.Raila Odinga i-a vizitat la spital pe cei raniti, multi protestatari…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…

- Rusia a lansat, pentru a treia noapte consecutiv, lovituri aeriene asupra regiunii Odesa riverane Marii Negre, transmite joi DPA. In cursul noptii de miercuri spre joi au fost auzite explozii in apropierea portului Odesa, potrivit media locale. Apararea antiaeriana ucraineana a fost activa in zona.…

- Luptatori din grupul de mercenari ruși Wagner au sosit in Belarus dinspre Rusia, a declarat sambata un oficial ucrainean, relateaza CNN, potrivit Rador."Wagner se afla in Belarus. Incepand de acum, informațiile disponibile arata ca grupuri separate de reprezentanți ai grupurilor militare private…

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. Intr-un comunicat remis, joi dimineata, administratia…

- „Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv si deschis, intr-un cadru informal, in pregatirea Summitului de la Vilnius . Desigur, am discutat si despre evenimentele de la finalul saptamanii trecute din Rusia, in special despre potentialul impact al acestora asupra gestionarii de catre…

- "Noi, aliatii NATO de pe Flancul de Est, suntem in prima linie in fata efectelor negative ale razboiului devastator dezlantuit de Rusia", a spus seful statului roman, potrivit Agerpres.Iohannis a amintit ca Romania este tara aliata cu cea mai lunga granita cu Ucraina. "Intelegem nevoia de a ne consolida…

- Autoritatile din Romania si Republica Moldova au anuntat darea in folosinta a punctului de trecere al frontierei de la Bumbata-Leoveni.Este vorba despre un pod plutitor, construit peste raul Prut in doar cateva luni, care este deschis traficului rutier incepand de marti, 23 mai. In prima faza, va fi…