Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a felicitat liderii a peste 20 de state, cu ocazia Craciunului și Anului Nou. Dar nici in 2023, liderul de la Kremlin nu s-a adresat președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. De altfel, singurii liderii europeni care au primit atenția lui Putin sint premierul ungar,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a felicitat liderii a peste 20 de state, cu ocazia Craciunului și Anului Nou. Dar nici in 2023, liderul de la Kremlin nu s-a adresat președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. De altfel, singurii liderii europeni care au primit atenția lui Putin sunt premierul ungar,…

- Exista mai multe superstiții legate de Revelion. Una dintre acestea spune ca trebuie sa mananci 12 boabe de struguri la ora 00:00, in noaptea de 31 decembrie. Iata de ce se respecta aceasta superstiție, dar și ce se spune despre acest obicei!

- Orele dinaintea zilei de 1 ianuarie 2024 vor da tonul noului an. Fiecare iși face un bilanț de bune și rele și ne bucuram impreuna ca am trecut peste toate. Și ca sa ne asiguram ca noul an va fi bun, iata ce sa nu faci in noaptea de Revelion 2024. Aceste lucruri atrag saracie, […] The post Ce sa nu…

- In cautarea inspiratiei pentru o seara de Revelion plina de eleganta Iata cateva idei de decor care vor transforma orice spatiu intr o oaza rafinata pentru a intampina noul an Lumina ambiantei cu lumanari si lampi de masa adauga o nota romantica cu lumanari elegante in suporturi de argint sau aur. Lampile…

- Daniela Gyorfi este așteptata, de Revelion 2024, intr-un local din Londra, unde va susține un recital antrenant pentru romanii din diaspora. Solista a dezvaluit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, care sunt superstițiile pe care le respecta an de an, dupa copilaria grea din punct de vedere financiar,…

- Diana Dumitrescu a avut parte de provocari inca din prima zi a lui 2023. Actrița a povestit ca a trecut printr-un episod neplacut imediat dupa ultimul Revelion și ca de aici s-a confruntat și cu alte probleme.

- Experiența unica traita de echipele care au pornit pe Drumul Soarelui: diseara, de la ora 20:00, la Antena 1, incepe etapa a cincea America Express, care ii poarta pe concurenți spre inima junglei din Ecuador. Concurenții ajung pe teritoriul unui trib amazonian care primește cu aceasta ocazie primii…