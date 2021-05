Stiri pe aceeasi tema

- Situație alarmanta la maternitațile din Capitala. Instituțiile medicale sunt pline cu gravide și lauze infectate cu noul coronavirus. In ultima perioada, infecția este mult mai agresiva și afecteaza inclusiv bebelușii, care se nasc cu pneumonii. Odata cu creșterea numarului de pacienți și…

- Un barbat din orașul Rașnov, județul Brașov, a fost confundat de catre polițiștii locali cu fratele sau decedat in 2019. Astfel, pe numele barbatului decedat a fost scris un avertisment din cauza ca a ieșit pe strada, dupa ora 23.00, fara a avea declarație pe proprie raspundere asupra sa, așa cum cere…

- Fara masca de protectie la orele de sport. „Sunt copii care au lesinat”, acuza sindicalistii din Educatie, care cer o decizie urgenta. Insa medicii raman precauti si recomanda purtarea mastii in interior. De trei saptamani, așa se desfașoara ora de sport in doua clase primare de la Școala 49, din Capitala.…

- Doua fete au murit in urma unui accident, , dupa ce o șoferița a scapat controlul direcției intr-o intersecție in T și a intrat pe trotuar. Revoltați, cațiva cetațeni au batut-o pe femeia care se afla la volan, soțul ei fiind de asemenea atacat. Una dintre copile a murit in timp ce era transportata…

- In plina vreme geroasa, o familie din Texas a ramas fara locuința, dupa ce casa le-a ars in incendiu in timp ce incercau sa se incalzeasca. Incidentul s-a petrecut la cateva saptamani dupa ce tatal a murit din cauza COVID-19. Mama, pe numele sau Stephanie Rubio, și cei trei copii au ramas și fara locuința,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) lanseaza in consultare publica, pana la data de 7 martie, Ghidul solicitantului pentru spitale, prin care unitatile pot primi fonduri europene pentru reabilitarea si modernizarea lor. Sunt alocate 50 de milioane de euro, prin Programul Operational…