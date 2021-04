Stiri pe aceeasi tema

- Parinții care aleg sa se intoarca la serviciu inainte ca bebelușul lor sa implineasca 6 luni vor beneficia de un stimulent de inserție mult mai mare comparativ cu suma care se acorda in prezent. Ordonanța de urgența prin care se reglementeaza acest lucru a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei in…

- Deși in februarie, firesc, au fost mai puține zile lucratoare (20), in aceasta luna numarul accidentelor de munca a fost mai mare fața de cea anterioara. Astfel, daca in ianuarie Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau i-au comunicat un astfel de eveniment 9 agenți economici, luna trecuta 12…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau a facut mai mulți pași importanți in desfașurarea cercetarii morții celor doi angajați ai SC Chimcomplex SA Onești, uciși de Gheorghe Moroșan, in timp ce ei ar fi executat sarcini de serviciu la apartamentul din proprietatea societații comerciale. Inspectorii…

- De ani de zile oferta de munca este aproape neschimbata de la o saptamana la alta, respectiv de circa 2.000 posturi vacante. Din aceasta oferta mai puțin de 200 de locuri de munca se ocupa, deși numarul șomerilor s-a situat intre 11.500 și 12.000/luna in ultimul an. Și aceasta situație, din pacate,…

- Zeci de angajatori au fost in luna ianuarie ținta acuzelor din partea unor salariați, nemulțumiți ca i-au nedreptațit. Practic, in cele 21 de zile lucratoare, cate a avut luna trecuta, nu mai puțin de 62 sesizari, la adresa unui numar egal de agenți economici, au fost depuse la Inspectoratul Teritorial…

- Anul acesta, timp de nu mai puțin de 8 luni, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau va sta cu ochii, in primul rand, pe firmele de construcții. Acestea vor fi monitorizate, in mod deosebit, in ceea ce privește aplicarea cerințelor minime de securitate și sanatate in munca (SSM) la lucrarile din…

- Sute de actuali ori foști salariați și-au reclamat anul trecut angajatorul, acuzandu-l ca le-a incalcat drepturi esențiale din Codul Muncii. Mai exact, pe parcursul anului 2020, la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau au fost depuse nu mai puțin de 585 sesizari, la adresa unui numar similar…

- Aproape 1.000 de acțiuni de control, din care 286, impreuna cu alte instituții, a efectuat pe parcursul anului trecut Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau, pentru respectarea masurilor de protecție a salariaților impotriva coronavirusului. In cadrul verificarilor intreprinse, din care 38 au…